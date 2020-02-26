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SON DAKİKA HABER: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan son depremler sonrası çok önemli çağrı! 'O binaları derhal boşaltın'

Geçtiğimiz günlerde İran'da meydana gelen ve Van'dan da şiddetli bir şekilde hissedilerek 5 köyün yıkılmasına neden olan depreme ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Meclis'e çağrı yapılarak fay hatları üzerindeki yaklaşık 100 bin binanın derhal boşaltılması istendi. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan imzasıyla yapılan çağrıda, depremlerde fay hatları üzerinde bulunan binaların aldığı hasara dikkat çekildi ve fay yasası çıkartılması istendi. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 09:42 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan son depremler sonrası çok önemli çağrı! 'O binaları derhal boşaltın'

Son dakika haberleri... İran'da meydana gelen ve Van'da da şiddetli bir şekilde hissedilmesinin yanı sıra 5 köyün yıkılmasına neden olan depreme ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan flaş bir çağrı yapıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan imzası ile Meclis'e yapılan çağrıda Elazığ, Denizli, Manisa'nın ardından Van'ı etkileyen depremlerde en çok hasar ve can kaybının fay üzerinde kurulu yerleşim yerlerinde olduğuna vurgu yapıldı. Fay hatları üzerindeki yaklaşık 100 bin binanın derhal boşaltılması istenirken fay yasası çıkartılması istendi. İşte, son dakika haberinin detayları ve yapılan o çağrı;

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SON DAKİKA HABER: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan son depremler sonrası çok önemli çağrı! 'O binaları derhal boşaltın'
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