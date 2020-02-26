SON DAKİKA HABER: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan son depremler sonrası çok önemli çağrı! 'O binaları derhal boşaltın'

Son dakika haberleri... İran'da meydana gelen ve Van'da da şiddetli bir şekilde hissedilmesinin yanı sıra 5 köyün yıkılmasına neden olan depreme ilişkin Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan flaş bir çağrı yapıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan imzası ile Meclis'e yapılan çağrıda Elazığ, Denizli, Manisa'nın ardından Van'ı etkileyen depremlerde en çok hasar ve can kaybının fay üzerinde kurulu yerleşim yerlerinde olduğuna vurgu yapıldı. Fay hatları üzerindeki yaklaşık 100 bin binanın derhal boşaltılması istenirken fay yasası çıkartılması istendi. İşte, son dakika haberinin detayları ve yapılan o çağrı;