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! 'da AVM'de bıçaklı dehşet! Her yerde aranıyor...

'un ilçesinden bir haberi geldi. Kocasından boşanmak isteyen Saniye Y., Erkan Y. tarafından bıçaklandı. Zanlı bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, Erkan Y. her yerde aranıyor. İşte Beylikdüzü'ndeki korku dolu anlara ilişkin son dakika detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 16:33 ABONE OL
Son dakika! İstanbul'da AVM'de bıçaklı dehşet! Her yerde aranıyor...

Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

BOŞANMAK İSTEYİNCE BIÇAKLANDI

Olay Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

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