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Son dakika: İtirafçı olan kedicikten şoke eden açıklamalar: Aşkım demeyen dayak yiyordu

suç örgütüne yönelik açılan davanın 57. duruşması etkinlik pişmanlık hükmünden yararlanan tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. Etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt yapısını anlattı. Pars, Adnan Oktar'ın kendilerine "Bana itaat eden Allah'a itaat eder" dediğini, sorgulanmayacağını söylediğini, mini etek giyilmesini istediği gibi birçok detayı savunmasında ifade etti. "Adnan Oktar'dan habersiz ben saçıma toka bile alamam'' diyen Ayça Pars, ''Biz eskiden 'hocam' diyorduk, sonra 'Adnan' dememizi istedi. En son da 'aşkım' demeyen dayak yiyordu. Zoraki bir şekilde herkesi alıştırdı'' diye konuştu. İşte son dakika ifadelerinin çarpıcı detayları...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 15:30 ABONE OL
Son dakika: İtirafçı olan kedicikten şoke eden açıklamalar: Aşkım demeyen dayak yiyordu

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya etkin pişmanlık hükmünden yararlanan 9 tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Örgütün kapatılan televizyon kanalı A9 TV'nin reji sorumlusu sanık örgütün yapısını anlattı.

''BANA İTAAT EDEN ALLAH'A İTAAT EDER''

Örgütten ayrılmak isteyenlere karşı örgütün yaptığı faaliyetleri anlatan Ayça Pars, "Oktar dağılmaya karşı iki kavram sundu. Birincisi Kuran'dandı 'Biz hak cemaatiz, bu yüzden bana itaat etmek zorundasınız. Bana itaat eden Allah'a, Peygamber'e itaat eder. Bana ihanet eden Allah'a peygambere ihanet eder' dedi. Bu şekilde örgütlenmeye başladılar. Biz de inandık. İkinci kavram ise münafık kavramıdır. Kuran'daki münafık kavramını göstererek ayrılan herkese münafık damgası vurdu. 'Örgütten ayrılan herkes münafıktır' dedi. Bugüne kadar örgütün bu halde olması ve hala böyle devam etmesinin en önemli sebebi bu iki kavramdır." dedi.

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Son dakika: İtirafçı olan kedicikten şoke eden açıklamalar: Aşkım demeyen dayak yiyordu
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