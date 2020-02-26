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Son dakika: 'da oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (Son depremler listesi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre 'da bir daha meydana geldi! Son dönemde üst üste sarsıntılar yaşayan Malatya'da deprem bu kez sabaha karşı yaşandı. Depremin merkez üssünün Pütürge ilçesindeki Kavaklıdere bölgesi olduğu ifade edilirken depremin saati olarak 05:08 açıklandı. Derinliğin ise 5.0 km olduğu ifade edildi. AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7.00 km. Malatya'daki deprem aynı zamanda Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi komşu şehirlerde de hissedildi.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 06:38 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 06:49 ABONE OL
Son dakika: Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı Son depremler listesi

Sabaha karşı bir deprem haberi daha geldi! Malatya'nın Pütürge ilçesinde peş peşe depremler yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinin Kavaklıdere bölgesinde saat 05:08'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın komşu illerinde de (Elazığ, Sivas, Gaziantep, Tunceli) hissedildi. Bölgeden gelen ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER OLUYOR!

Saat 05:08'deki depremin ardından Malatya'da 3 ayrı deprem meydana geldi. Bu depremlerin şiddetleri 3.0'ın altında ölçüldü.

AÇIKLAMA GELDİ!

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi. Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.

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Son dakika: Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (Son depremler listesi)
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