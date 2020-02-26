Son dakika: Malatya'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı (Son depremler listesi)

Sabaha karşı bir deprem haberi daha geldi! Malatya'nın Pütürge ilçesinde peş peşe depremler yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinin Kavaklıdere bölgesinde saat 05:08'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya'nın komşu illerinde de (Elazığ, Sivas, Gaziantep, Tunceli) hissedildi. Bölgeden gelen ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLER OLUYOR!

Saat 05:08'deki depremin ardından Malatya'da 3 ayrı deprem meydana geldi. Bu depremlerin şiddetleri 3.0'ın altında ölçüldü.

AÇIKLAMA GELDİ!

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi. Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.