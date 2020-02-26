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Son dakika: çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu bilet sorgulama 26 Şubat

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından çekilişinin bugün sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 26 Şubat 2020 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları az önce belli oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri sabah.com.tr’de... Bilet sorgulama işlemini haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 23:02 ABONE OL
Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 26 Şubat

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 26 Şubat Şans Topu çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Şans Topu çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edildi. Peki, Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu ve ikramiye kime çıktı? Haberimizden, hem geçmişe dönük bilet sorgulama işlemi yapabilir, hem de Milli Piyango İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçkarına ulaşabilirsiniz.

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli oldu.

İşte Şans Topu çekilişnde bu hafta kazandıran numaralar...

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Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Şans Topu bilet sorgulama 26 Şubat
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