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Taşlanan trenin makinisti yaralandı

’den aldığı yükle Adana’ya seyir eden 24 binlik yük treni hal hemzemin geçidi yakınlarına geldiğinde taş yağmuruna tutuldu. ilçesinde hemzemin geçitte taş yağmuruna tutulan trenin makinisti yaraladı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.2.2020 23:34 ABONE OL
Taşlanan trenin makinisti yaralandı

Olay, Gazipaşa Mahallesi Yeni Hal hemzemin geçidi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den aldığı yükle Adana'ya seyir eden 24 binlik yük treni hal hemzemin geçidi yakınlarına geldiğinde taş yağmuruna tutuldu.

Atılan taşlarla makinist Kadir Ö. başından yaralandı. Yaralı olarak treni Tarsus istasyonuna kadar getiren makinist Kadir Ö. burada 112 ekiplerince alınarak Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trene taş atanlarla ilgili arama ve soruşturma çalışması başlattı.

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Taşlanan trenin makinisti yaralandı
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