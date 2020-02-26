Üç aylarda hangi dualar okunur hangi ibadetler yapılır? 3 aylarda kaç gün oruç tutulur?

Mübarek üç aylara girdiğimiz bugünün sonunda oruç tutanlar oruçlarını açacak, yüce Allah sizleri önce Recep sonra Şaban sonra da Ramazan ayına kavuşturmayı nasip eylesin. Ramazan ayının habercisi olan üç aylarda oruç tutmak isteyen inananlar üç aylarda kaç gün ne kadar oruç tutulur sorusunun yanıtını arıyor. Üç ayların son mübarek ayı olan Ramazan ayında oruç tutmak farzdır, Recep ve Şaban aylarında ise peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu fakat Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Bu bilgiler doğrultusunda Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmasının dini bir dayanağı yoktur. Mümin veya mümine kişi, sağlığı müsait olup gücü yettiği takdirde üç aylarda istediği kadar nafile orucu tutabilir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip gecesinde oruç tutmak oldukça faziletlidir. Ayrıca Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde de oruç tutmak oldukça faydalıdır.

Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? | Video

REGAİP KANDİLİ VE MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK FAZİLETLİDİR!