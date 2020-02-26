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hangi ibadetler yapılır? 3 aylarda kaç gün oruç tutulur?

İslam alemi açısından son derece önemli olan mübarek Üç aylara girdiğimiz ilk gün okunacak dualar da büyük bir heyecanla merak ediliyor. Bugün yani 25 Şubat Salı, üç ayların ilk günü, bugün oruç tutan müminler iftar saatini bekliyor. Peki üç ayların ilk günü hangi dualar okunur, üç aylarda kaç gün oruç tutulu? Bu mübarek günün faziletini anlamak için bol bol dua etmeli, ibadetlerde bulunulmalıdır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı sorularının cevaplarını bulabileceksiniz.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 09:28 ABONE OL
Üç aylarda hangi dualar okunur hangi ibadetler yapılır? 3 aylarda kaç gün oruç tutulur?

Mübarek üç aylara girdiğimiz bugünün sonunda oruç tutanlar oruçlarını açacak, yüce Allah sizleri önce Recep sonra Şaban sonra da Ramazan ayına kavuşturmayı nasip eylesin. Ramazan ayının habercisi olan üç aylarda oruç tutmak isteyen inananlar üç aylarda kaç gün ne kadar oruç tutulur sorusunun yanıtını arıyor. Üç ayların son mübarek ayı olan Ramazan ayında oruç tutmak farzdır, Recep ve Şaban aylarında ise peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu fakat Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Bu bilgiler doğrultusunda Recep ve Şaban aylarında aralıksız olarak oruç tutulmasının dini bir dayanağı yoktur. Mümin veya mümine kişi, sağlığı müsait olup gücü yettiği takdirde üç aylarda istediği kadar nafile orucu tutabilir. Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip gecesinde oruç tutmak oldukça faziletlidir. Ayrıca Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nde de oruç tutmak oldukça faydalıdır.

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