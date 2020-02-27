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2020 en güzel resimli ile hatırlatın hatırlatın! Kısa ve uzun, anlamlı, özgün Cuma mesajları…

Kandil gecesinde dualar okundu, oruçlar tutuldu ve ibadetler yerine getirildi. İslam alemi olarak regaip kandil gecesinden sonra mübarek cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 28 Şubat en güzel anlamlı, kısa ve uzun resimli sizleri bekliyor. İsterseniz Facebook dilerseniz Instagram, Twitter veya SMS üzerinden mesajlarını uzaklarda yaşayan sevdiklerinize, akrabalarınıza ve dostlarınıza gönderebilirsiniz. Cuma günü camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. Kısa ve uzun cuma sözleri ile en anlamlı özgün yeni ve görsellerini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 06:43 ABONE OL
2020 en güzel resimli Cuma mesajları ile hatırlatın hatırlatın! Kısa ve uzun, anlamlı, özgün Cuma mesajları…

Müslüman dünyası olarak cuma günü hepimiz için oldukça önemli. Mübarek cuma günü dualarımızda vatan için bayrak için şehit ve kahramanlarımızı da anmalı dualarımızda onları da hatırlamalıyız. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 2020 en güzel cuma mesajlarını bulabilecek kolayca cuma görsellerini dostlarınıza, uzaklarda yaşayan akrabalarınıza gönderebilirsiniz. Dün gece İdlib'ten gelen acı haberin ardından birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan günleri yaşıyoruz. Cumanız mübarek olsun…

EN GÜZEL ANLAMLI RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

Kalbi temiz, kelamı kibar, hali huzur veren, güler yüzlü insanları yolumuza yoldaş eyle Ya Rabbi! ...

Kötü ahlak öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikten fayda gelmez. Güzel ahlak öyle bir iyiliktir ki onunla yapılan günahlar bile affa uğrar. Allahım günahlarımızı affeyle... Hayırlı Cumalar!

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2020 en güzel resimli Cuma mesajları ile hatırlatın hatırlatın! Kısa ve uzun, anlamlı, özgün Cuma mesajları…
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