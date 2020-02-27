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26 Şubat açıklandı mı? , Zemheri, nedir?

açıklandı mı? 26 Şubat Çarşamba gününün televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün akşam, ATV ekranlarında fenomen dizi , TV8 ekranlarında , Show TV ekranlarında ise Yemin Ettim yayınlandı. Bu noktada izledikleri yapımın o günün reyting sıralamasındaki pozisyonunu merak eden vatandaşlar ‘reyting sonuçları’ diye araştırma yapıyor. Sabah.com.tr olarak kokuyla ilgili ayrıntıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:59 ABONE OL
26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması nedir?

Televizyon izleyicilerinin gün içerisinde en çok merak ettiği konular arasında reyting sonuçları yer alıyor. Bilindiği üzere 26 Şubat Çarşamba dün akşam televizyon ekranlarında Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri gibi önemli ve sevilen yapımlar yayımlandı. Hal böyle olunca bu kadar dizi arasından hangi yapımın birinci olduğu konusu merak ediliyor. Farklı kanallara yayınlanan programların sıralaması güncel olarak açıklanıyor. Peki, reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi? 26 Şubat 2020 Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 ŞUBAT 2020

Reyting sonuçları açıklandı. Haberimizde, 26 Şubat Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması nedir?
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