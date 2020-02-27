26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması nedir?

Televizyon izleyicilerinin gün içerisinde en çok merak ettiği konular arasında reyting sonuçları yer alıyor. Bilindiği üzere 26 Şubat Çarşamba dün akşam televizyon ekranlarında Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri gibi önemli ve sevilen yapımlar yayımlandı. Hal böyle olunca bu kadar dizi arasından hangi yapımın birinci olduğu konusu merak ediliyor. Farklı kanallara yayınlanan programların sıralaması güncel olarak açıklanıyor. Peki, reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi? 26 Şubat 2020 Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 ŞUBAT 2020

Reyting sonuçları açıklandı. Haberimizde, 26 Şubat Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.