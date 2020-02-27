27 Şubat Perşembe 2020 BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi!

BEDAT, 27 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bilindiği üzere İstanbul'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri gün içerisinde yaşanıyor. Hal böyle olunca oturdukları bölgelerde kesinti ile karşı karşıya kalan vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden 27 Şubat Perşembe 2020 BEDAT İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesine ulaşabilirsiniz…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 27 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AKIN, AYNALI KAVAK, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HASKÖY CAMİİ, ODUNCU, OKMEYDANI, TOYGAR, ÇAKIRGÖZ, ÇEKİRDEKÇİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368036)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TAŞKIZAK TERSANESİ sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, MESCİT, PİYADE, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI, YENİ, YENİ ÇEŞME, İBADULLAH sk / KULAKSIZ mah DONANMA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, DUT DİBİ ARALIĞI, EMİN ÇEŞMESİ, EMİN ÇEŞMESİ ARALIĞI, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA KABRİSTANI, NİSA MEKTEBİ, OKÇU YÜCEL, SEFERİKOZ, SEYİD ALİ MESCİDİ, YENİ DERE, ZİNDAN ARKASI, İBADULLAH, İBADULLAH CAMİİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368042)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-683, G-693, G-714, G-740, G-742, G-754, G-755, G-756, G-813, G-814, G-815, G-816, G-842, G-847, G-867, G-877, G-880, G-883, G-894, G-900, G-904, G-908, G-924 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368140)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BÜYÜKŞEKERCİ, DIŞBUDAK, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368218)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, DELTA, GÜNBATIMI, KASIRGA, POSTA, RÜZGAR, SAMYELİ, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞELALE sk MELTEM sk, 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368841)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, BEKTAŞ, BOZDAĞ, DAĞ, DUBA, EKİN, GARİP, GÖÇER, GİRDAP, KAYALI, KIRBAÇ, KONUK, MEŞRUTİYET, MİS, NALBANT, ORUÇ, OSMANPAŞA, SAKA, SARI TURNA, SEMAH, SEYHAN, TRAKYA, ZEMZEM, ÇAKMAKLI, ÖZCAN, ŞEHİT P. ER TURHAN TURAN, ŞEHİT P.KD.YZB.HÜSEYİN KUTLU sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah TAŞKÖPRÜ sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367216)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368930)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369123)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, ÇAKMAK, ÜLKE, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369982)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAVİGÖL mah AKŞİT, ATALAY, EYÜP SULTAN, FERHAN, KOCA YUSUF, MANİDAR, MEFTUN, YEŞİL YALI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369186)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDİL, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, METEHAN, NAKIŞ, SARAY BOSNA, SEMPATİK, YEKPARE, YİĞİTALP, İSKİLİP sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369965)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah IŞIN, SAKARYA, ŞAHİNLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370946)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1881. sk / KİRAZLI mah 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., KURTULUŞ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1532., 1535., 1572., 1578., 1579., 1580., MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370931)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1531., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370932)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1535., 1536., 1537., 1538., 1540., 1564., 1565., 1568., 1569., 1570., 1571., 1572., 1573., 1574., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370933)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, FİDAN, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, LİMON, TAN, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk / MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 11:30-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369399)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR, GÖLBOYU, HİLAL, LEYLAK 2, MANOLYA, NİLÜFER, ÇİMEN, ÇİÇEK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369259)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, EMRE, ESENTEPE, HANDE, OSMANLI, PAŞABAHÇE, ULUDAĞ, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇAMLITEPE, ÖZDEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370370)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221. sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371052)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah YARIMBURGAZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371051)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 144., AZİZİYE sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369264)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, DÖNENCE, LADİK, VOLKAN, YEŞİLAY sk / TARABYA mah KIRMIZI ÇIKMAZI, MAVİ ÇİĞDEM, SENA ÇIKMAZI, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, SEVGİ MENEKŞE, TARABYA BİLİNMEYEN, ÇAMLIK, ÇAMLIK., ÖZ GÜL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369050)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah KATAR sk istanbul teknik üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369051)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ, DOĞANBEY, TOPUZLU BENT, İNÖNÜ, İPEK YOLU sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ADNAN MENDERES, AKÇAKOCA, ASMA, CEVİZ, DOĞANBEY, HUNCA, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KEMERALTI, KORULUK, KÖKNAR, ORTA SELVİ, SUYOLU, YENİ DEFNE, YUKARI DERE, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk 13:11-18:11 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371153)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, ERTAŞ, HAYDAR, HUKUK, MAHİR, PALA, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370036)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, FENERLİ TÜRBE, HİSAR MEYDANI, HİSARLI SALİHBEY, KADIN MEKTEBİ, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, KEMALETTİN CAMİİ, KIŞLAK, NAFİ BABA, TORLAK FIRIN, YAHYA KEMAL, ŞAİR NİGAR MEKTEP, ŞEHİTLİKDERGAHI sk 13:07-18:07 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371152)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, SAKARYA, SONBAHAR, TORUN sk / YEŞİLCE mah DEKAN, SONBAHAR, TOKGÖZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370129)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370723)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, OĞUZELİ, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DEFİNE, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370730)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah SELVİLER sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk 14:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2369416)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6043., 608. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371179)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2450., 2450/1., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2460., 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2481., 2518., ATATÜRK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, T, U, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371043)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADİL, AHENK, ALAGÖZ, ALAY, AYTEKİN, BAHARİYE, BAKIR, BUKLE, DAMLASAKIZ, FERİDE, HALASKARGAZİ, HEDEF, KARDEŞLER, KURUÇEŞME, KÜLHAN, MALTUZ, MAĞRUR, MEKİK, MELODİ, MELİS, MERMER, METEOR, MÜNEVVER, REYHAN, SULTAN FATİH, TEKİN, YEDİKULE, YEDİTEPE, ZERAFET, ZİYA GÖKALP, ÖNER, ÖZVEREN, ŞULE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371181)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371180)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2454., 2455., 2456., 2457., 2458., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371044)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, AŞİYAN, CENAP, FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KUMRU, KURAK, LEVENT, MİTHAT PAŞA, SIĞIRCIK, TALATPAŞA, TINAZ, TOROS, TÜRKER, ULUDAĞ, ÖNDER sk / SANAYİ mah ASALET, BALKAN, GAZİ OSMAN PAŞA, KİTAPÇI, ULUDAĞ, ÇALDIRAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2372082)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2372083)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ASAF, AYLA, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, LALEZAR, MUHACİR, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371690)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ASAF, AYLA, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, LALEZAR, MUHACİR, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371692)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, BUDAK, İETT BLOKLARI YOLU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370635)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, BÂKİBEY, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, SAMİPAŞA, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370657)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR sk / ŞEHREMİNİ mah ELİF LAMET, KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI, ŞEYH CELAL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370536)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, TÜTÜNCÜZADE, ÇINAR sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BERBER ŞEFİK, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, EMİRLER ÇEŞMESİ, KADER, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MİLLİ MÜDAFAA, PAMUKÇU, SÜRGÜCÜLER, İZCİ TÜRK, ŞIRLAĞAN sk / SÜMBÜL EFENDİ mah KOCA MUSTAFAPAŞA sk / SİLİVRİKAPI mah DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, ŞEHİT TURAN TOPAL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370534)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ABDÜLLATİFPAŞA, CERRAHPAŞA, KATİP MUSLAHATTİN, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI, KÜRKÇÜBAŞI KÜLHANI ÇIKMAZI, MANASTIRLI RIFAT, MÜEZZİN, NAMIK KEMAL, RECEP YAZICIOĞLU, SANCAKTAR BABA, SANCAKTAR BABA ÇIKMAZI, SORGUÇCU, SİNEKLİ BAHÇE, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÂSIMBEY, ÇAKIRAĞA CAMİİ, ÇAKIRAĞA CAMİİ ARALIĞI, ŞEMİ MOLLA MEKTEBİ, ŞEMİ MOLLA ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET KÂHYA CAMİİ, CERRAHPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HACI BAYRAM MEKTEBİ, HASEKİ, KAFESÇİ İSMAİL, KÜPEŞTECİLER, TURGUT ÖZAL MİLLET, TÜTÜNCÜ HASAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370648)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 129., 141., 142., 143., AZİZİYE, PASİNLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370557)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2288., 2289., 2299., 2302., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., 2279., 2280., 2305. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373591)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, SÖZERİ, YONGA sk 09:00-15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373557)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374562)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374564)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, RÜMEYSA, ÇAĞLAYAN, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk / TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373646)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2, BOSTAN 2, BURGAZ, DERİN, GÜNGÖRMÜŞLER, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, ZENGİN 1 sk 11:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374625)

- İSTANBUL / ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373760)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2450., 2451., 2452., 2460., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2310., K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / YUNUS EMRE mah 1389/1. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2371046)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah AKASYA, BUKET, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, FLORYA, HÜRRİYET, ÇEVRE sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2370535)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / ŞENLİKKÖY mah ACAR, ADAKALE, AKIN, ALTI EKİM, ARSLANLI, AVCILAR, AVŞAROĞLU, BUDAK, BİRGÜL, ECELER, FÜZE, GERMEYAN, GÜNYÜZÜ, HARMAN, KIR, KIRSERDAR, KONAKLI, MAHİRLER, ORMAN, OTLUKBELİ, SARUHAN, SAÇI, UĞUR, YAMAÇ, YEŞILYURT, YEŞİLADA, YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT, YONCA, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÇETİNER, ÇİFTLİK, ÇİĞDEM, ÖZLEM, ÜLKEM, İNCİ sk // 12:30-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373629)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1523., 1525., 1526., 1528., 1530., 1534., 1535., 1537., 1543., 1547., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1562., 1564., 1618., ERZURUM KONGRE sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk 16:00-18:37 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374667)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BEKTAŞ, KARTOPU, KİBELE, KİRAZLI, MİGROS, ORMANLI, OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA, SALİM BEY, UMUTLU, YASEMİN, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, ŞIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374666)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ARDA, ARIKAN, BAKRAÇ, GÖÇMEN, MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373691)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KÖROĞLU, MAREŞAL sk / ÜNİVERSİTE mah MAREŞAL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374668)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBAYIR, AKBAŞAK, ALKAN, ALPER 1, GALATA, KARABAYIR, KARABULUT, KARAÇAM, MECİTBEY, REZZAN, SABIR 1, SAFFET, SÜTÇÜLER, YALI 1, YELİZ 3, ZÜBEYDEHANIM, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374687)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah AY, AYAR, BAKIŞ, BİLLUR, DÜZGÜN, EKŞİ NAR, ERTÜRK, FLORYA, GÜMÜŞ, HÜRRİYET, SELVİ, TAN, TARIMCILAR, VİŞNELİ, YENİ BAĞLAR, YÜKSEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN sk 12:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374936)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEDİR, 5.MENEKŞE, ARDINÇ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374900)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 56/2., 56/2A, 56/4., 56/B, 57., 57/11., 57/12., 57/5., 57/6., 57/A sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373976)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2016., FATİH, OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah ŞEHİT VEDAT ÇAĞLAR sk / FATİH mah 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 293., 294., 295., 296. ÇIKMAZ, GAZNELİLER, OSMAN GAZİ sk / TUNA mah 708., 709., 711., 712., 714., 716., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373803)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 414., 419., 420., 421., 425., 426., 427. ÇIKMAZ, 428., 429., 430., 431., 432., 435., 436., 507., 511., 512., 513., CAMİ, CENGİZ TOPEL, KARAOSMANOĞLU, ÇENGEL sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2373791)