5 tonluk kaya adeta uçuyor

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BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ

Kazdağları'nda çeşitli faaliyetler düzenleyen Keşif Yolcuları tarafından keşfedilen ve yaklaşık ağırlığı 5 ton olan kaya görenleri şaşırtıyor. Üç küçük taş üzerinde uçarcasına bir görüntü veren kaya görenleri şaşkına çeviriyor. Toprak erozyonu sebebiyle bir büyük ve üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kaya, yük ve denge oranları ile görenleri şaşkına çeviriyor. Doğal güzellik daha şimdiden doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. İHA