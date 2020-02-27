7 yaşındaki küçük kıza komşu tacizi cezasız kalmadı

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir cinsel istismar olayı meydana gelmiş, henüz 7 yaşında olan küçük kız çocuğu üst kat komşuları tarafından cinsel istismara maruz kalmıştı. Bir yıl içerisinde defalarda kez meydana gelen bu olay mağdurun babasının yaptığı bir şaka sonrası ortaya çıkmıştı.

Mağdurun anne ve babası olay ardından hemen polise başvurmuş, küçük kız alınan ifadesinde Ercan G.'nin komşuları olduğunu, kendisine 5-6 kez dokunduğunu ifade etmişti.

Üst kat komşuları Ercan G.'den davacı ve şikayetçi olan ailenin ihbarı ardından harekete geçilmiş, şüpheli Ercan G. gözaltına alınmıştı.

'SİLAHLI YAĞMA' SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, 'Silahlı Yağma' suçundan aranmasının olduğu, PKK ve KCK'da suç kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı. 'Silahlı yağma' suçundan tutuklanan şüpheliye yönelik 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma sonucunda açılan davanın 3. duruşması bugün İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya 'Silahlı yağma' suçundan Edirne'de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Ercan G., hakkındaki suçlamaları reddetti.

5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS

Ancak mahkeme, şüphelinin '12 yaşından küçük çocuğa sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kararda şu satırlara yer verildi: "Sanık hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanık savunması, mağdur beyanı, yanık beyanları ve tüm dosya kapsamında sanığın eyleminin sarkıntılık düzeyinde kaldığından sanığın 12 yaşından küçük çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı suçu dosya kapsamı ile sabit görülüp eylemi sarkıntılık olarak kabul edilerek suçun işleniş özellikleri, işlendiği yer ve zaman, sanığın kastı, kastının yoğunluğu dikkate alınarak cezalandırılmasına karar verildi."