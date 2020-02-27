"Akıllı Yurt" uygulaması öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak

Edirne'de yurt personelince tasarlanan "Akıllı Yurt" uygulaması, personelin görevini kısa sürede yerine getirmesine imkan sağlayacak, öğrencilere daha hızlı ve kaliteli hizmet alma fırsatı sunacak. Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nun bilgi işlem sorumlusu Suat Gözegir'in geliştirdiği, "Akıllı Yurt" ismi verilen uygulama, personel ve öğrenci bölümlerinden oluşuyor.

Personel bölümündeki "personel birimi hizmetleri", "blok sorumlusu hizmetleri", "teknik personele arıza bildir" ve "sohbet et" gibi menülerle yurt çalışanlarının görev ve sorumluluklarını kolaylıkla yerine getirmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın "öğrenci" bölümünde de "yurtları tanıyalım", "izin al", "yurt ücretini öde", "arıza bildir", "oda değişikliği", "eğitim faaliyetleri" gibi bölümlerle öğrencilerin yurtla ilgili tüm işlerini kolaylıkla yapabilmelerine imkan sağlanacak.

Örneğin odasını değiştirmek isteyen bir öğrenci, "oda değişikliği" menüsünü kullanarak talebini yurt yönetimine iletebilecek.

UYGULAMAYI ÖĞRENCİ VE MEMURLAR DENEDİ

Gözegir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personelin görevlerinin başında, odalarını ziyaret ettiği öğrencilerin dertlerini dinleyerek gördüğü aksaklıkları yurt idaresine bildirmek geldiğini hatırlattı.

Odaların kontrolü için "tablolama programı" oluşturduklarını belirten Gözegir, "Sohbet ederken yurt müdürümüz, 'Bunu dijital ortama taşıyabilir miyiz?' dedi. Başlangıcı böyle oldu. Daha sonra uygulamanın 'kat gez', 'oda gez' özellikleri beğenildi. Bunun üzerine izin alma, izin bozma, yurt ücretini ödeme, oda değişikliği gibi bir öğrencinin yurt hayatı boyunca ihtiyaç duyabileceği tüm hizmetlerin daha hızlı ve dijital ortamda yapılmasını sağlayacak bir Android uygulama ortaya çıktı." dedi.

Gözegir, öğrencilerin tepkilerini ölçmek için uygulamanın küçük ölçekli bir örneğini "5. Tematik Kış Kampı" için Edirne'ye gelen mimarlık öğrencileri için hazırladıklarını ifade etti.

O uygulamada da misafir öğrenciler için birçok menü bulunduğunu aktaran Gözegir, "Yurdumuza misafir olarak gelen 145 öğrenci ve yaklaşık 10-15 memurun tamamı bu uygulamayı yükledi ve istatistiklerden gördüğümüz kadarıyla her menü neredeyse binlerce kez kullanıldı. Bu durum planladığımız uygulamayı geliştirmek için bizleri daha da heveslendirdi. Birkaç menü, yeni özellikler ekleyerek güzel bir android uygulama ortaya çıkardık." diye konuştu.

"İZİN İÇİN YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Uygulamanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirilebileceğini ifade eden Gözegir, şunları kaydetti:

"Eğer uygulama hayata geçerse odasında musluğu bozulan bir öğrenci 'arıza bildir' menüsü kullanarak bu arızayı direkt teknik sorumluya bildirecek. Bu arıza teknik sorumluya uygulama sayesinde bir bildirim halinde gelecek. Daha sonra öğrenci, odanın içerisine yerleştirilmiş karekodu okutarak arızanın giderildiğini yurt idaresine haber verecek. Uygulamayla hem süreç hızlanmış olacak hem öğrenci memnuniyeti artacak hem idare tarafından sürecin kontrolü daha kontrollü hale gelecek. Uygulamanın genelleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için konuyu il müdürlüğümüze bildirdik. Bununla ilgili gerekli çalışmaları Bilgi Sistem Koordinatörümüz, İl Müdürümüz, Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızla devam ettiriyor."

Gözegir, uygulamanın hayata geçmesi durumunda Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan yaklaşık 650 bin öğrencinin daha kaliteli ve daha hızlı hizmet alacağını düşündüğünü dile getirdi.

Yurtta kalan Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Taner Turnagöl de uygulamanın hayata geçmesi durumunda öğrencilerin günlük hayatını kolaylaştıracağını ifade etti.