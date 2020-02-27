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'daki operasyonu!

'da operasyonu gerçekleştirildi. Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 14:48 ABONE OL
Aydın'daki uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K, V.K, A.Y, A.A. ve C.K'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Adreslerdeki aramada 25 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerleri zanlılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

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Aydın'daki uyuşturucu operasyonu!
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