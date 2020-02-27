Baskı olsaydı Türkiye bir şampiyon kaybedecekti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin bayrağını dünya kupalarında gururla dalgalandıran Meryem İyin, Kanada vatandaşı olarak doğdu. Ailesinin Türkiye'ye yerleşmesiyle, tekvandoya başlayan Meryem, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. Meryem'in babası Özgür İyin, Türkiye'de başörtüsüyle spor müsabakalarına katılabilme hakkının verilmesiyle başarı yolunun açıldığını, Meryem'e toplumun her kesiminden destek verildiğini belirtti. Baba İyin, "Baskı hissetseydik, ikinci vatandaşlığına sahip olduğumuz Kanada'da yaşamaya devam ederdik. Hayalimiz Türk bayrağıyla olimpiyatlarda yarışmak" dedi.