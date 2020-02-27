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Haftanın ürünler kataloğu 28 Şubat 2020 kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor! BİM kataloğu aktüel listesi burada

Meraklıları tarafından ilgiyle araştırılan 28 Şubat 2020 ürünleri tam listesi yayınlandı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda indirimli ev ekonomisi fırsatları öne çıkarken, mutfak ürünleri de oldukça çeşitli ve iddialı. En çok dikkat çekenler ise Philips buharlı kazanlı ütü, MEIZU M6 cep telefonu ve Türk kahvesi makinesi olarak öne çıkıyor. İndirimden yararlanmak isteyen milyonlarca vatandaş da, 'Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizden, indirimli teknoloji ürünleri ile mutfak&ev ekonomisi fırsatlarını içeren BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:40 ABONE OL
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2020 kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor! BİM kataloğu aktüel listesi burada

Yeni hafta kapsamında 28 Şubat 2020 ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip mutfak ve ev ekonomisi indirimleri dikkat çekerken, yatak odasını güzelleştirmek için de imkânlar bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 ŞUBAT 2020

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, MEIZU M6 cep telefonu, Philips buharlı kazanlı ütü ve Arnica blender seti olarak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, sofralarını güzelleştirmek isteyenler için de çeşitli servis tabakları ve sürahi fırsatları var. Haberimizden, 28 Şubat Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2020 kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor! BİM kataloğu aktüel listesi burada
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