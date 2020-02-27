Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat 2020 kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor! BİM kataloğu aktüel listesi burada

Yeni hafta kapsamında BİM 28 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her zaman olduğu gibi, bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde vatandaşların erişimine açılmıştı. Fırsatlardan faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş da 'Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde oldukça cazip mutfak ve ev ekonomisi indirimleri dikkat çekerken, yatak odasını güzelleştirmek için de imkânlar bulunuyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 28 ŞUBAT 2020

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünler ise hiç şüphesiz, MEIZU M6 cep telefonu, Philips buharlı kazanlı ütü ve Arnica blender seti olarak olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ve ev ekonomisi ürünleri bulunurken, sofralarını güzelleştirmek isteyenler için de çeşitli servis tabakları ve sürahi fırsatları var. Haberimizden, 28 Şubat Cuma BİM kataloğuna hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.