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ürünler kataloğu şok indirim! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor!

Bu hafta ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor. tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise buhar kazanlı ütü olarak kendini gösteriyor. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından saatler kala araştırma konusu haline geldi. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 16:41 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu şok indirim! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor!

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Her Cuma raflarını yenileyen ve müşterilerine kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri neredeyse Türkiye'nin her bir noktasında hizmet vermeye devam ederken yarından itibaren başlayacak olan indirimler için heyecan dorukta. Özellikle de teknolojik ürünlerde yapılan indirimler dikkatleri üzerine çekiyor. Yarından itibaren buhar kazanlı ütü, 3 katlı ayakkabılık, modern çiçeklik sehpa gibi çeşitli birçok fırsat mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Peki, 28 Şubat Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan o indirimler…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMİ BAŞLIYOR! 28 ŞUBAT İTİBARİYLE MAĞAZALARDA BÜYÜK FIRSAT!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğu inceleyebilirsiniz…

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BİM aktüel ürünler kataloğu şok indirim! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor!
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