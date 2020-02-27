BİM çalışma mesai saatleri nasıl? 2020 BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Güncel açılış ve kapanış saati

BİM'in resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre çalışma saatleri ile ilgili detayları bilgileri buradan öğrenebileceksiniz. Her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğu ile büyük ilgi gören marketler zinciri bu ürünleri Cuma günleri satışa sunuyor. Haftanın yedi günü hizmet veren BİM'in açılış ve kapanış saati de merak ediliyor. BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi soruların cevabını detayları inceleyerek öğrenebilirsiniz. 2020 BİM saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte açılış kapanış çalışma saatleri listesi!

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre açılış ve kapanış saatlerini sizler için derledik. Türkiye'nin tüm illerinde sayısız şubesi ve personeli ile hizmet sağlayan marketler zincirinin açılış kapanış saati bilgileri şöyle;

BİM Saat Kaçta Açılıyor?

BİM marketleri mesai saatine sabah saat 09.00'da başlıyor. Erken saatlerden itibaren en yakın marketlere gelerek alışveriş yapacak olanlar belirtilen saatte şubelere gidebilirler. Cuma günleri aktüel ürünlerin satışa sunulması nedeniyle açılış saatinden önce tüm şubelerde sıra oluşabiliyor. Dilediğiniz ürünü satın alabilmek için BİM açılış saatinden biraz daha önce gidebilirsiniz.

BİM Saat Kaçta Kapanıyor, Kaça Kadar Açık?

Sabah 09.00'da mesai saatine başlayan BİM'in kapanış saati de ayrıca merak konusu oluyor. BİM kapanış saatine göre plan yaparak marketlere gelecek olanlar 21:00'dan önce BİM'e gelmeleri gerekiyor. Bu saatten itibaren tüm kasalar kapanıyor ve alışverişe izin verilmiyor.

Resmi Tatillerde BİM Çalışıyor Mu?

Aşağıdaki resmi tatillerde BİM'in tüm şubeleri müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

BİM Hakkında Bilgiler

BİM, faaliyerlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır. Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerini yüksek kalite ve en uygun fiyata müşterilerine sunmaktır. BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.