Birbirinden lezzetli ağızda dağılan kandil simidi tarifi: Mahlepli, mahlepsiz, susamlı, sirkeli kandil simidi nasıl yapılır? Yapılışı ve malzemeleri

Farklı tarifler ile farklı lezzetlerde hazırlanması mümkün olan kandil simidi, isteğe göre mahlepli, mahlepsiz, sirkeli ve susamlı bir şekilde hazırlanabilir. Tariflerin genel itibarıyla birbirlerinden farkı olmasa da yapılışı esnasında birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekiyor. Fırınların tezgahlarını süsleyen simitler yerine evde kendiniz kandil simidi yapmak ve bunun için de ihtiyacınız olan malzemeler ve tarif konusunda arayış içerisindeyseniz, tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Susamlı ve çörek otlu lezzetiyle güzel bir aperatif olan kandil simidi tarifi için öncelikle, nasıl bir lezzet aradığınıza karar vermeniz gerekiyor. İşte mahlepli, mahlepsiz ve sirkeli kandil simidi tarifi…

SİRKELİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

250 gram tereyağı

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

2 paket kabartma tozu

Alabildiğince un

Susam

Yapılışı:

Geniş bir kapta önce yumurtanın sarısını ve şekeri karıştırın. Daha sonra yağ, tuz ve sirkeyi ilave edin. Son olarak kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ilave edin ve kulak memesi yumuşaklığına gelene kadar yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp simit şekli verin. Önce yumurta akına sonra susama batırıp tepsiye dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

4.5 su bardağı un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Yumurta

Susam

Yapılışı:

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyin. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyin ve yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin. Bu esnada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayın. Elinizle hamura simit şekli verin ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

5 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

125 gram margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

1 yumurta beyazı

Susam

Çörek otu

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker, yumurta sarısını karıştırın. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyin. Kulak memesi kıvamına geldiğinde ceviz büyüklüğünde hamuru alıp elinizle açın. Çay bardağı ile kestiğiniz hamurun ortasını şişe kapağı ile kesin. Ardından yumurta beyazı ve susama bulayın. 180 derece fırında 20 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.