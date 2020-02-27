Bugün iftar saat kaçta? 27 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatleri burada!

Bugün iftar saat kaçta? Üç ayların başlamasıyla oruçlarını tutan Müslümanlar İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatlerini araştırıyor. İslam alemi kandil gününde bol bol ibadet eder ve bugünü oruç tutarak geçirir. Akşam saatlerine yaklaşmamızla birlikte vatandaşlar '' 27 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere Mübarek kandil gecesinde yapılan dua kabul olduğu, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verildiği rivayet edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 il il İftar ve Sahur saatlerini yayınladı. Peki Bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatleri

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA? 27 ŞUBAT 2020

Diyanet İşleri namaz saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dahil tüm illerin ve ilçelerin akşam ezanı ve iftar vakitleri yer alıyor.

İstanbul'da iftar saati: 18:58

İzmir'de iftar saati: 19:08

Bursa'da iftar saati: 18:59