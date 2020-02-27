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Bugün iftar saat kaçta? 27 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve burada!

Kandil gününde oruç tutan vatandaşlar bugün iftar saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Kandil gününde oruç tutmak en büyük sevaplar arasında yer alıyor. Kandil günü içinde yapılan ibadetler ve dualar, tutulan oruçlar Allah tarafından kandil gününe hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. İslam dini için önemli olan ve tarafından yayınlanan 2020 il il İftar ve Sahur saatleri belli oldu. Mübarek üç aylar dolayısıyla oruç tutan Müslümanlar, bugün iftar saat kaçta? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ne zaman? sorularının yanıtlarını arıyorlar. Haberimizde, Bugün iftar saat kaçta? Sorusunun yanıtına ve 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir saatlerine erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 16:38 ABONE OL
Bugün iftar saat kaçta? 27 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatleri burada!

Bugün iftar saat kaçta? Üç ayların başlamasıyla oruçlarını tutan Müslümanlar İstanbul, Ankara, İzmir saatlerini araştırıyor. İslam alemi kandil gününde bol bol ibadet eder ve bugünü oruç tutarak geçirir. Akşam saatlerine yaklaşmamızla birlikte vatandaşlar '' 27 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve '' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere Mübarek kandil gecesinde yapılan dua kabul olduğu, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verildiği rivayet edilir. , 2020 il il İftar ve Sahur saatlerini yayınladı. Peki Bugün iftar saat kaçta? Oruç saat kaçta açılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatleri

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA? 27 ŞUBAT 2020

Diyanet İşleri namaz saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa dahil tüm illerin ve ilçelerin akşam ezanı ve yer alıyor.

İstanbul'da iftar saati: 18:58

İzmir'de iftar saati: 19:08

Bursa'da iftar saati: 18:59

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Bugün iftar saat kaçta? 27 Şubat 2020 İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il ezan saatleri burada!
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