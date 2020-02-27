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'da 3 kilo 255 gram ele geçirildi

Polis ekiplerinin ’da bir eve düzenledikleri operasyonda, nükleer araştırmalarda füzyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılan maddesi ele geçirildi. Bilindiği kadarıyla yeryüzünde doğal olarak elde edilemeyen bu madde, dünyanın en pahalı ikinci maddesi olarak biliniyor. V.K., polis ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulunmaktan gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 21:44 ABONE OL
Burdur'da 3 kilo 255 gram kaliforniyum ele geçirildi

Burdur'da, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 255 gram katı kaliforniyum maddesiyle tarihi nitelikte eserler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

KALİFORNİYUMU PAZARLAMAYA ÇALIŞIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda, V.K.'nin, kentte kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı ve başka illere kargoyla göndermeye çalıştığı bilgisini elde edince harekete geçti.

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ARAMA YAPILAN EVDE TARİHİ ESERLER DE BULUNDU

V.K.'nin belirlenen adresteki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Bizans dönemine ait kabartmalar ile bezeli sütun, kadın görünümlü küçük heykel, tarihi eser aramada kullanılan 2 dedektör ve aparatları, 3 kilo 255 gram katı kaliforniyum maddesiyle 7,65 çapında 2 tabanca, tabancaya ait 38 fişek ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

V.K., polis ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulunmaktan gözaltına alındı.

V.K. adli işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaliforniyum sanılan madde reçine çıktı

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal element olarak bilinir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmişti.

Normal basınç altında biri 900 °C'nin üstünde ve diğeri 900 °C'nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan Kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşır.

DOĞAL YOLLARLA ELDE EDİLEMİYOR

Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan Kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilemiyor. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da olsa varlığını sürdürebilir.

KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?

Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda füzyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.

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