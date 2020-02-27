Cuma hutbesi 28 Şubat 2020 yayınlandı! Diyanet tarafından yayınlanan Cuma hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günü olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yazılarak Müslüman vatandaşlarımıza oldukça önemli bilgi ve öğütler veren Cuma hutbesi yayınlandı. 28 Şubat günü için hutbenin konusunu merak edenler arama motorlarında yoğun olarak 28 Şubat Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 28 Şubat Cuma hutbesi ve konusu…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 28 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 28 Şubat Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;