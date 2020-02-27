Deprem mağduru anne evlatlarına kavuşacak

VAN NAMAZ VAKİTLERİ

İran merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremin kurbanı olan 9 kişiden 8 kişinin yaşamını yitirdiği Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Köyü, yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat ise geride kalan ve devlet yurdunda hayatlarını sürdüren 4 çocuğunu almak için girişimlerde bulundu. Köye taziyeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sohbet eden acılı kadın çocuklarıyla birlikte yaşamak istediğini ancak imkanının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Bakan Soylu, "Devlet kimseyi mağdur etmez" diyerek, Nebahat Furat'ın taziyelerden sonra, yurtta kalan çocuklarıyla birlikte İstanbul'da bir ev verilerek, buraya yerleştirilmesi talimatını verdi. Bakan Soylu'ya teşekkür eden acılı anne, duygularını şu sözlerle SABAH'a anlattı; "Bakanımız söz verdi. Taziyelerden sonra çocuklarıma kavuşacağım. Artık onlar benim tek varlığım. Burada evlatlarımı ve kocamı toprağa verdim. Hem onların eğitimleri aksamasın hem de ben daha iyi olayım diye İstanbul'a gideceğim" dedi.