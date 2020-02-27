Güvenliğe takılan eşyalar şoke etti

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İstanbul Adalet Sarayı girişinde el konulan malzemeler ile adliyede kaybolan ve unutulan eşyalar sergilendi. Bir yılda x-ray cihazlarında 3 bin 896 kesici alet, 450 mermi, 945 kaybolan ve unutulan eşya tespit edildiği açıklandı. Kemer tokasına gizlenmiş bıçak, kalem görünümlü sustalı bıçak, kart çakı, parfüm görünümlü elektroşok cihazı, mermiler, unutulan diploma ve elektrik sayacı sergilenen eşyalar arasındaydı. Sergiye ilişkin bilgi veren Başsavcı Vekili Zafer Koç, "2 yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletler özel güvenlik görevlilerimizin çok hassas çalışmasıyla ele geçirilmiştir. Şaşırmamak mümkün değil. İnsanın aklına gelemeyecek şekilde dizayn edilmiş materyaller mevcut" dedi.