Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Her Cuma raflarını yenileyen ve müşterilerine kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri neredeyse Türkiye'nin her bir noktasında hizmet vermeye devam ederken yarından itibaren başlayacak olan indirimler için heyecan dorukta. Özellikle de teknolojik ürünlerde yapılan indirimler dikkatleri üzerine çekiyor. Yarından itibaren buhar kazanlı ütü, 3 katlı ayakkabılık, modern çiçeklik sehpa gibi çeşitli birçok fırsat mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Peki, 28 Şubat Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan o indirimler…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMİ BAŞLIYOR! 28 ŞUBAT İTİBARİYLE MAĞAZALARDA BÜYÜK FIRSAT!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğu inceleyebilirsiniz…