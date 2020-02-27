Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Regaib Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Bakan Albayrak, paylaşımında "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi..

Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim. pic.twitter.com/NdTcPf0k7F — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020