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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Bakan Albayrak: Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi 'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 15:58 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Regaib Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi..

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı
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