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: ve sefer iptalleri! Deniz ulaşımına fırtına engeli

haberi… İstanbul Deniz Otobüsü () ve Bursa Deniz Otobüsü () seferlerini fırtına vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi. İDO ve BUDO hangi seferler iptal edildi? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:32 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 07:31 ABONE OL
Son dakika: İDO ve BUDO sefer iptalleri! Deniz ulaşımına fırtına engeli

Deniz ulaşımına fırtına engeli… İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ ŞU ŞEKİLDE:

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.30 Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, 07.40 Bostancı- Beşiktaş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08.10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ:

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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Son dakika: İDO ve BUDO sefer iptalleri! Deniz ulaşımına fırtına engeli
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