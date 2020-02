Küfreden babasını bıçaklayıp öldürdü

ekirdağ'ın

Şarköy ilçesinde sık sık alkol alıp ailesinin huzurunu bozan babasının yaptıklarına dayanamayıp, bıçaklayarak öldüren genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba İbrahim Halil S. (54) ile 17 yaşındaki oğlu A.S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti. Şahsın cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen A.S., babasının sürekli alkol alıp, annesi, ablası ve kendisine küfürler savurduğunu ve saldırdığını ifade etti. .S., tutuklandı.