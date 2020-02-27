‘Martı’ kazası can aldı

Son dönemde kentte yaygınlaşan ve kullanıcıların kiralama yoluyla kullanabildiği elektrikli scooter (Martı) bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta Martı kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a, Sanayi Mahallesi Üstgeçidi altında önceki akşam 23.30 sıralarında Yunus Yiğit E.'nin kullandığı lüks otomobil çarptı.30 metre sürüklenen talihsiz genç, olay yerinde öldü. Sürücü, polisteki ilk ifadesinde Yıldız'ın yolda karşıdan karşıya geçerken birden önünde belirdiğini söyledi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü Yunus Yiğit E., "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı. Liseyi bıraktığı öğrenilen Okan Yıldız'ın ailesiyle birlikte memleketi Iğdır'a taşınmaya hazırlandığı belirtildi.: Martı'nın orjinali ABD'de Line'dır. Ancak bu elektrikli araçların bizim yasalarımızda tanımı yok. Yani bisiklet değil, motor değil, doğal olarak karayollarına çıkabilecek bir taşıt konumunda değil. Sürücüler bunu göremez bile. Geçtiğimiz yıl ABD'de 8 kişi öldü. Bazı düzenlemeler yapıldı. Ama bizde bunlar için yasal altyapı yok. Bu kazada ölen gencin avukatı ne diyecek mesela. Teknik olarak karayolunda bir yaya görünümünde. Çünkü taşıt değil. Bu araçları trafiğe çare olsun diye getirmek uyuşturucu kullanmak gibi.Kullanımı için öncelikle trafik kültürü ülkemizde tam anlamıyla oluşmalı. Ehliyet gerekiyor. Bunların altyapısı olmadan uygulanmaması gerekiyor. Bir an önce yasaklanmalı ve kaldırılmalı.Kasksız, korumasız kullanılmaları bireysel karar ama başkalarının da canını tehlikeye attıklarını söylemekte fayda var. Trafik yolunda yürüyen her türlü aracın bir plakası olmalı. Avrupa da bu sistem var ama onlar önce gerekli tedbirleri almış. "Martı" projesinin bizim için uygun olmadığını düşünüyorum./ SABAH

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