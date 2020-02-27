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'den son dakika haberi: , ve 'da yağışlar etkili oluyor!

Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Yurdun birçok noktasında başlayan yağışlar etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı. Saat 20:00 itibariyle Başta , , olmak üzere çoğu ilimizde yoğun yağış yaşanıyor. Peki, haftanın son iş gününe girerken hava durumu nasıl olacak? İllerimize göre saatlik hava durumu tahminleri haberimizde yer almaktadır. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarılar ve yurt genelinde hava durumu…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 21:12 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 21:12 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi: Antalya, Yalova ve İstanbul'da yağışlar etkili oluyor!

Meteoroloji'den gelen sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından başta olmak üzere birçok ilde yağışlar başladı. Özellikle, İstanbul Avrupa yakasında başlayan kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Peki, bugün ve yarın nasıl olacak? MGM resmi internet sitesinde yer alan günlük hava durumu tahminlerine göre başta İzmir, İstanbul, Edirne ve olmak üzere birçok ilimizde gök gürülütlü sağanak yağış gece geç saatlere kadar etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son tahminlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte illerimize göre saatlik ve haritalı hava durumları ve beklenen sıcaklık değerleri…

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi: Antalya, Yalova ve İstanbul'da yağışlar etkili oluyor!
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