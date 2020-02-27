Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi: Antalya, Yalova ve İstanbul'da yağışlar etkili oluyor!

Meteoroloji'den gelen sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağışlar başladı. Özellikle, İstanbul Avrupa yakasında başlayan kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Peki, bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak? MGM resmi internet sitesinde yer alan günlük hava durumu tahminlerine göre başta İzmir, İstanbul, Edirne ve Antalya olmak üzere birçok ilimizde gök gürülütlü sağanak yağış gece geç saatlere kadar etkisini gösterecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son tahminlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte illerimize göre saatlik ve haritalı hava durumları ve beklenen sıcaklık değerleri…