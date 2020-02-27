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’den sağanak ve ve uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat, kar batıya geliyor

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Şubat ayının son günlerini yaşarken, yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları etkili olmaya devam ediyor. Batı’da ise kuru soğuk ve sağanak yağışlar görülüyor. Hal böyle olunca MGM tarafından günlük olarak yayınlanan hava durumu raporu merak edilen konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberimizin içerisinden MGM’nin 27 Şubat Perşembe günü için hava durumu tahminini bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 07:23 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat, kar batıya geliyor

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, pek çok il için sağanak ve uyarılarında bulundu. Şubat ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı batı kesimlerinde ise kuru soğuklar ve sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Durum böyleyken sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak, kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili MGM tarafından 5 günlük hava durumu raporu olarak yayınlanırken, Batı bölgelerimizde kar yağışının tekrardan etkili olacağı belirtildi. İşte Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu ve il il sıcaklık değerleri…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR BATIYA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışlarının önümüzdeki günlerde yeniden Batı bölgelerimizde görüleceğini belirtti.

İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu haritası…

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Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat, kar batıya geliyor
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