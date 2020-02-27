Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Vatandaşlar dikkat, kar batıya geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, pek çok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Şubat ayının son günlerine geldiğimiz şu günlerde yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı batı kesimlerinde ise kuru soğuklar ve sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor. Durum böyleyken sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar 'Bugün hava nasıl olacak, kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili MGM tarafından 5 günlük hava durumu raporu son dakika olarak yayınlanırken, Batı bölgelerimizde kar yağışının tekrardan etkili olacağı belirtildi. İşte Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu ve il il sıcaklık değerleri…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR BATIYA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışlarının önümüzdeki günlerde yeniden Batı bölgelerimizde görüleceğini belirtti.

İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu haritası…