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Son Dakika: 'daki cinayetinde maskeler tek tek düşüyor... Sezai Harman'ı eşi mi zehirledi?

'daki cinayetinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Atv ekranlarının reyting rekortmeni programında geçtiğimiz haftalarda Canan Dağcı'nın katılımı ile irdelenmeye başlanan 64 yaşındaki adamın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi tanıklardan gelen ifadelerle daha da çarpıcı bir hal almaya başladı. Canan Dağcı'nın ortaya attığı iddiaya göre; üvey annesi 64 yaşındaki Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürmüştü. Bunun üzerine ise birçok kişinin ifadesine başvuruldu. İfadelerde herkesin katil olarak işaret ettiği Ayşe Hanım'ın daha önce de 64 yaşındaki eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kendisine yöneltilen suçları reddeden kadının aynı zamanda başka bir adamla da ilişkisi olduğu söyleniyor. İşte Müge Anlı'da bir süredir çözülmeye çalışılan Sezai Harman cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri ve olaydan tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:14 ABONE OL
Son Dakika: Müge Anlı'daki Sezai Harman cinayetinde maskeler tek tek düşüyor... Sezai Harman'ı eşi mi zehirledi?

canlı yayın programında çözülmeye çalışılan cinayeti son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 64 yaşındaki Manisalı çiftçinin 2019 yılında zehirlenmiş bir halde evinde ölü bulunmuştu. Bunun üzerine kızı Canan Dağcı'nın Müge Anlı programına çıkması ve olayın çözülmesi için yardım istemesiyle birçok kişinin ifadelerine başvuruldu. Olayda ortaya çıkan detaylar tüm stüdyoyu şaşkına çevirirken iddiaların odağındaki isim Ayşe Hanım'ın öz kızı dahil olmak üzere herkes Sezai Harman'ı zehirleyen kişinin Ayşe Hanım olduğunu iddia etti. Aynı zamanda kendisinin başka bir adamla da ilişkisi olduğu yakınları tarafından söyleniyordu. İşte Müge Anlı'daki Sezai Harman cinayeti ile ilgili gelen son dakika haberi ve olayın tüm detayları…

SEZAİ HARMAN CİNAYETİNDE MASKELER TEK TEK DÜŞÜYOR!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı 26 Şubat canlı yayın programında uzun süredir üzerinde durulan ile ilgili detaylar çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene evinde zehirlenmiş halde bulunan Sezai Harman'ın katili araştırılmaya devam ederken izleyiciler dahil olmak üzere tüm Türkiye "Sezai Harman'ın katili kim?" sorusuna cevap arıyor.

İşte olayın perde arkası…

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Son Dakika: Müge Anlı'daki Sezai Harman cinayetinde maskeler tek tek düşüyor... Sezai Harman'ı eşi mi zehirledi?
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