Müge Anlı'yı şaşkına çeviren sırlarla dolu olaydan son dakika haberi: Önce kaçırdılar, sonra mektupla bu notu bıraktılar!

Son dakika haberi... Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her geçen gün yeni bir kayıp dosyası aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Isparta'da evlerinden kaçan kızların ardından Manisa'daki sırlarla dolu kaybolma olayının üzerine gidildi. 7 Şubat tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Özcan Eren'in ailesi, oğullarının bulunması için daha önceki haftalarda programa katılmıştı. İsmail ve Hatice Eren çifti, bugün de Müge Anlı'nın konuğu oldu. Bilindiği gibi, 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat tarihinde Manisa Soma'da kayboldu. Daha sonra, 22 yaşındaki genç için 450 bin TL fidye istendi ve fidyenin istendiği mektup dedesinin evinin önüne bırakıldı. Mektupta, paranın ödenmemesi durumunda Özcan'ın öldürüleceği yazıyordu.

MÜGE ANLI O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı, İsmail ve Hatice eren çiftini bir kez daha stüdyoda ağırladı. kızların annelerini stüdyoda ağırladı. Aile, günler geçtikçe endişelerinin arttığı ve umutsuzluğa kapıldıklarını belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, mektubun bırakıldığı eve giderken dede Şaban Bey ve babaanne Hatice Hanım ile konuştu. Özcan'ın kaybolduğu gün yanında olan arkadaşı Taner Uzun da açıklamalarda bulunurken olay günü neler yaşandığını anlattı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise soru işaretleri ile dolu olayın ilginçliğini bir kez daha vurguladı ve mektup detayına dikkat çekti.

İşte, 27 Şubat Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;