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'yı şaşkına çeviren sırlarla dolu olaydan son dakika haberi: Önce kaçırdılar, sonra mektupla bu notu bıraktılar!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert'te kayıp dosyalar aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugün ekrana gelen son bölümünde, 20 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren konusu işlendi. İsmail ve Hatice Eren çifti, oğullarının kaybolmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmış ve soru işaretleri ile dolu kaçırılma olayının detaylarını son dakika olarak aktarmıştı. Çift, oğullarının ortadan kaybolmasının ardından evlerine bir mektup bırakıldığını ve 450 bin TL fidye istendiğini açıklamıştı. Her satırı soru işaretleri ile dolu olayın üzerine bugün de gidilirken yeni bilgiler ortaya çıkartıldı. Müge Anlı, bırakılan fidye mektubuna vurgu yaparken o detaya dikkat çekti! İşte, 27 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 15:49 ABONE OL
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren sırlarla dolu olaydan son dakika haberi: Önce kaçırdılar, sonra mektupla bu notu bıraktılar!

Son dakika haberi... Ekranların sevilen programı ile Tatlı Sert'te her geçen gün yeni bir kayıp dosyası aydınlatılmaya devam ediyor. Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Isparta'da evlerinden kaçan kızların ardından Manisa'daki sırlarla dolu kaybolma olayının üzerine gidildi. 7 Şubat tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Özcan Eren'in ailesi, oğullarının bulunması için daha önceki haftalarda programa katılmıştı. İsmail ve Hatice Eren çifti, bugün de Müge Anlı'nın konuğu oldu. Bilindiği gibi, 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat tarihinde Manisa Soma'da kayboldu. Daha sonra, 22 yaşındaki genç için 450 bin TL fidye istendi ve fidyenin istendiği mektup dedesinin evinin önüne bırakıldı. Mektupta, paranın ödenmemesi durumunda Özcan'ın öldürüleceği yazıyordu.

MÜGE ANLI O DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı, İsmail ve Hatice eren çiftini bir kez daha stüdyoda ağırladı. kızların annelerini stüdyoda ağırladı. Aile, günler geçtikçe endişelerinin arttığı ve umutsuzluğa kapıldıklarını belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, mektubun bırakıldığı eve giderken dede Şaban Bey ve babaanne Hatice Hanım ile konuştu. Özcan'ın kaybolduğu gün yanında olan arkadaşı Taner Uzun da açıklamalarda bulunurken olay günü neler yaşandığını anlattı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise soru işaretleri ile dolu olayın ilginçliğini bir kez daha vurguladı ve mektup detayına dikkat çekti.

İşte, 27 Şubat Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Müge Anlı'yı şaşkına çeviren sırlarla dolu olaydan son dakika haberi: Önce kaçırdılar, sonra mektupla bu notu bıraktılar!
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