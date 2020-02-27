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Prof. Dr. Asuman Birinci'den "korona" uyarısı: "Panik havasına yer vermeyin"

Koronavirüsün yayılması virüsle ilgi sağlıklı bilginin önemini daha da artırıyor. Tıp Fakültesinden Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Asuman Birinci virüsle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Prof.Dr. Birinci, koronavirüsle ilgili sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak "koronavirüsle ilgili panik havasına yer vermeyin" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 18:26 ABONE OL
Prof. Dr. Asuman Birinci'den korona uyarısı: Panik havasına yer vermeyin

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Asuman Birinci, korona virüsü konusunda uyarıda bulunarak, "Panik havasına yer vermeyin" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 'Güncel Viral Enfeksiyonlar Covid-19' isimli bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda korona virüs hakkında güncel bilgiler sağlık çalışanları ve öğrenciler ile paylaşıldı. Olası vaka durumunda yapılması gerekenler, korunma yöntemi, tetkik ve tedavi süreçlerinde izlenecek yol konuşuldu. Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üy. Fatih Temoçin'in sunumuyla toplantı başladı. Devamında Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Asuman Birinci ve Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Aynur Atila soruları cevapladı.

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Hastalıktan korunmanın en iyi yönteminin el hijyenine dikkat etmek olduğunu belirten Dr. Öğr. Üy. Fatih Temoçin, "Uygun yapılan el hijyeni hastalığın yayılmasında en etkili yöntem olarak kabul edilebilir. Açıkçası bu tarz salgın durumlarında hastalıktan daha fazla korku insanlar arasında endişeye neden oluyor. Bu korkudan kaynaklı farklı uygulamalar yapılıyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu eğer hastaysak maske takmak. Bir cerrahi maske bunun için yeterli. Ya da bir hastaya bakım veriyorsak, sağlık çalışanıysak ya da evde hasta olan biriyle birlikteysek yine hastaya bakım verirken maske takmak, onun dışında el hijyenine uymak ve önlemlere dikkat etmek hastalığın yayılmasını önleyecektir. Üniversitemizde ya da ilimizde şuan için bilinen ya da kesin tanısı koyulmuş bir Covid-19 vakası bulunmamaktadır" diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, "Çok gereksiz doğru olmayan bilgiler var. Bence en önemli şey şuanda elimizde olan Sağlık Bakanlığının çıkarttığı Covid-19 rehberi var. Sürekli her gün güncellenen bir rehber. Ayrıca Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği'nin, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin çok güzel web sayfaları var. Her gün güncelleniyor bilim insanları tarafından. Güncel ve doğru bilgiler yer alıyor. Onun dışındaki bence sosyal medya haberlerine panik havasına yer vermemek lazım" şeklinde konuştu.

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Prof. Dr. Asuman Birinci'den "korona" uyarısı: "Panik havasına yer vermeyin"
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