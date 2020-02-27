Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İslam aleminde önem arz eden üç aylar birçok mübarek gününde içerisinde olduğu aylardır. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre 2020 Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Üç ayların içinde bulunan ramazan ayı Kur'an ayıdır. Üç aylar müminleri ramazana hazırlar. Bu ayda tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, dua tövbe, rahmet ve bereketi ile önemli bir ayıdır. Peki Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan ayına kaç gün kaldı? İşte 2020 Diyanet takvimi ile 2020 Ramazan başlangıç tarihi…