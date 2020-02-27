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ne zaman başlıyor? ayına kaç gün kaldı?

Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı olan ne zaman başlıyor? Sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı dini günler takviminde başlangıcı tarihi de duyurulmuştu. Bu ay içinde müslümanlar kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman ediyor. İslam âleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar bolca ibadet ve dualarla geçecek. Peki başlıyor? 2020 ?

Giriş Tarihi: 27.2.2020 10:31 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

ne zaman başlıyor? İslam aleminde önem arz eden üç aylar birçok mübarek gününde içerisinde olduğu aylardır. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre başlangıç tarihi belli oldu. Üç ayların içinde bulunan ramazan ayı Kur'an ayıdır. Üç aylar müminleri ramazana hazırlar. Bu ayda tutulan oruçları, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, dua tövbe, rahmet ve bereketi ile önemli bir ayıdır. Peki Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? ? İşte 2020 Diyanet takvimi ile 2020 Ramazan başlangıç tarihi…

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan ayına kaç gün kaldı?
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