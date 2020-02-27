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nedir? Üç ayların müjdeleyicisi ne demek, anlamı nedir?

İslam dini açısından büyük önem taşıyan üç ayların başlaması ile Recep ayının 4. Gününe denk geldiği kabul edilen nedir sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günde binlerce vatandaş ibadetlerini yerine getirirken aynı zamanda bu kandile ismini veren kelimenin anlamını da merak ediyor. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylarda, idrak edilecek olan bu anlamlı gün ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Regaib kandili nedir? ne demek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:27 ABONE OL
Regaib Kandili nedir? Üç ayların müjdeleyicisi Regaip ne demek, anlamı nedir?

Bugün idrak edilecek olan ve üç ayların müjdeleyici olarak kabul edilen bu anlamlı günde vatandaşlar kandili nedir? Sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Bugün binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman edecek ancak böylesine önemli ve kutsal görülen bu güne adını veren kelime Regaib ne demek, ne anlama geliyor? Haberimizde sizler için konu ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar…

REGAİP NE DEMEK?

İslam dini açısından oldukça önemli olan bu mübarek günde yapılacak ibadetler gibi konu ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gündeme gelen bir konu ise Regaip kandili nedir? sorusu oldu. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz...

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