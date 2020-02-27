Regaib Kandili nedir? Üç ayların müjdeleyicisi Regaip ne demek, anlamı nedir?

Bugün idrak edilecek olan ve üç ayların müjdeleyici olarak kabul edilen bu anlamlı günde vatandaşlar Regaip kandili nedir? Sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Bugün binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman edecek ancak böylesine önemli ve kutsal görülen bu güne adını veren kelime Regaib ne demek, ne anlama geliyor? Haberimizde sizler için konu ile ilgili tüm detayları derledik. Peki, Regaib kandili nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar…

REGAİP NE DEMEK?

İslam dini açısından oldukça önemli olan bu mübarek günde yapılacak ibadetler gibi konu ile ilgili her detay vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gündeme gelen bir konu ise Regaip kandili nedir? sorusu oldu. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz...