Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, vaazında Regaip Kandili'nin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Kandil dolayısıyla vatandaşlarca ikramlarda bulunuldu.







Ankara

Ankara'da vatandaşlar, Regaip Kandili dolayısıyla camileri doldurdu.

Başkentliler, akşam ezanından sonra başta Hacı Bayram Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelerek namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Hacı Bayram Camisi'nin dolması nedeniyle cemaatin bir kısmı soğuk hava ve rüzgara rağmen namazını cami avlusuna serilen hasırların üzerinde kıldı.

Cami avlusunda yer alan Hacı Bayram Veli türbesinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Birçok ailenin çocuklarıyla camiye geldiği görülürken, bazı vatandaşlar da cemaate çeşitli ikramlarda bulundu.

Bartın

Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Edirne

Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ni doldurdu.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye ile Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki birçok camiye akın eden vatandaşlar, dua edip, namaz kıldı.

Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Batı Trakya'dan Edirne'ye gelen soydaşlar da Selimiye Camisi'nin manevi atmosferinde avuç açtı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm yaptığı konuşmada, Türk milletinin Mehmetçiğe dua ettiğini belirterek, "Askerimiz İdlib'e sevgi götürdü. Allah askerimize kuvvet versin. Muhammedin ordusu, onun başka gayesi yok, toprak alma, zenginlikleri gasbetme niyeti yok. Mehmetçiğimiz sadece insanlık mutlu olsun diye orada. Bayrama, düğüne gider gibi şehitliğe gidiyor bu millet, merhamet hakim olsun, zulüm ortadan kalksın diye." diye konuştu.

Erzincan

Erzincan'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurarak ibadet etti, şehitler için mevlit okutuldu.

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere gelmeye başladı.

Erzincan'da başta Terzibaba Camisi ve Cami Kebir Camisi olmak üzere, camileri dolduran vatandaşlar, kandil dolayısıyla düzenlenen özel programlara katıldı.

Vatandaşlardan bazılarının soğuk havaya rağmen cami avluları ile kaldırımlarda namaz kıldığı görüldü.

Namaz kılarak dua eden cemaat, Kur'an-ı Kerim okudu.

Camilerde vatandaşlara kandil simidi ile mevlit şekeri ikram edildi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Terzibaba Camisi'nde verdiği vaazda, Allah'ın lütfettiği mübarek üç aylardan biri olan recep ayına girildiğini belirtti.

Gaziantep

Gaziantep'te de kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramlar dağıtıldı.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda kişi, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Programa katılanlar ellerini semaya açarak, devletin bekası, birlik, beraberlik ve barış için dua etti.

Cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Kilis

Kilis'te kandil dolayısıyla Kayabaş Camisi'nde program düzenlendi.

Kilis Müftülüğünce düzenlenen programda yatsı namazının ardından Mevlid-i Şerif okundu, şehitler ve İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kocaeli

Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camisi ve Orhan Camisi başta olmak üzere ibadethaneleri doldurdu.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelenler vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi, cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'daki camilerde programlar düzenlendi.

Malatya'da kent merkezindeki Söğütlü Cami'de Regaip Kandili dolayısıyla Yeni Cami imamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk Kur'an-ı Kerim okudu.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü Vaizi Abdülhakim Ay, yatsı namazı öncesi vaaz verdi. Ay, vaazında üç ayların İslam dinindeki önemi ve bu aylarda yapılması gerekenleri anlattı.

Kılınan yatsı namazının ardından bir hayırsever, caminin avlusunda camiye gelenlere lokma ikram etti.

Mersin

Mersin'de, üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili camilerde manevi coşku içerisinde eda edildi.

Kandil dolayısıyla kentteki camilerde çeşitli programlar düzenlenirken, vatandaşlar kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'ne akın etti.

Mübarek gece dolayısıyla dua edilip, namaz kılındı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okumasının ardından tesbih namazı da eda edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'de Regaip Kandili münasebetiyle tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

Şanlıurfa

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makama ziyarette bulunarak dua okudu.

Yatsı ezanı öncesi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Düzce

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Düzce'nin Akçakoca ilçesinde program düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Program, ilahiler ve ikramlarla son buldu.

Zonguldak

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili vesilesiyle Zonguldak'ta program düzenlendi.

Kent merkezindeki Ulu Cami'de akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, Kuran-ı Kerim ile dua okundu.

Zonguldak İl Müftü Yardımcısı Bayram Danacı, buradaki konuşmasında, tüm Müslümanların kandilini tebrik ederek, söz konusu programların nesilden nesle aktarılmasını diledi.

Karabük

Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bazı vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Ulu Cami'ye geldi. Burada vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Program, ilahilerin okunması ve çeşitli ikramlarla son buldu.