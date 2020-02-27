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kandili için tarifi: nasıl yapılır?

Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti , dini günler için özel bir yere sahiptir. Kandil günlerinde yapılıp konu komşuya dağıtılan tarifi herkes tarafından sevilmektedir. Dini günlerin vazgeçilmezi kandil simidi , Miraç ve Berat kandillerinde sıklıkla tüketilmektedir. Regaip kandilinin yaklaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Eşsiz lezzetiyle Regaip kandilinde midenize bayram ettirecek. Komşularınızı kandil simidi tarifinizi çok sevecek. Peki ? İşte kandil simidi tarifi...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:46 ABONE OL
Regaip kandili için kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır?

adını da aldığı kandil günleri için önemli bir konumdadır. Yumurta, tereyağı, mahlep gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlanan kandil simidini konu komşunuza ikram edebilirsiniz. , Miraç ve Berat kandillerinde sıklıkla karşılaştığımız tarifi Regaip kandilinin yaklaşmasıyla birlikte yine dikkatleri üzerine çekti. Bu nefis kandil simidi tarifini Regaip kandilinde deneyebilir, hazırladığınız kandil simitlerini akrabalarınıza dağıtabilirsiniz. Kandillerin vazgeçilmezi ? İşte nefis kıvamıyla

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Regaip kandili için kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır?
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