Regaip kandili için kandil simidi tarifi: Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil simidi adını da aldığı kandil günleri için önemli bir konumdadır. Yumurta, tereyağı, mahlep gibi malzemelerle kolaylıkla hazırlanan kandil simidini konu komşunuza ikram edebilirsiniz. Regaip, Miraç ve Berat kandillerinde sıklıkla karşılaştığımız kandil simidi tarifi Regaip kandilinin yaklaşmasıyla birlikte yine dikkatleri üzerine çekti. Bu nefis kandil simidi tarifini Regaip kandilinde deneyebilir, hazırladığınız kandil simitlerini akrabalarınıza dağıtabilirsiniz. Kandillerin vazgeçilmezi kandil simidi nasıl yapılır? İşte nefis kıvamıyla kandil simidi tarifi…