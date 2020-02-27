Regaip Kandil’inde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Regaip Kandili duası: bu gece okunacak dualar, sureler ve yapılacak ibadetler

Regaip Kandil'inde okunacak dualar, sureler ve yapılması tavsiye edilen ibadetler bu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Müslüman âlemi bir mübarek güne daha erişmenin sevincini yaşarken bugünü de en değerli şekilde geçirmek istiyor. Hal böyle olunca da üç ayların içerisinde bulunduğumu bugünde kandil gecesi yapılacak ibadet birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Regaip Kandil'inde hangi dualar okunur, neler yapılır ve nasıl ibadet edilir? İşte Regaip Kandili gecesi yapılması gereken ve tavsiye edilen ibadetler!

REGAİP KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLER

Regaip Kandili duası ve bu önemli gecede okunması tavsiye edilen sureler birçok kişi tarafından merak ediliyor. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan bugünü en kıymetli şekilde geçirmek isteyenler yapılması tavsiye edilen ibadetleri buradan öğrenebilirler.

KANDİL GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR VE NASIL İBADET EDİLİR?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Regaip Kandili gecesi için dua ve yapılması gereken ibadet önerileri şöyle;