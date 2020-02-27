Regaib Kandili'nde oruç tutulur mu? Üç ayların habercisi Regaip Kandilinde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri nelerdir?

İslam dini açısından önemli olan günlerin başında gelen Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusu internet üzerinden yanıt aramaya devam ediyor. Günahlardan arınma, manevi duyguların ön plana çıktığı bu anlamlı tarihlerde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirerek iman ediyor. Diyanet tarafından yayınlanan 2020 takvimine göre 27 Şubat tarihinde idrak edilen bu mübarek günün fazileti ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Regaib Kandili'nde oruç tutmanın sevabı ve fazileti nedir? İşte detaylar…

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Regaib, kelime anlamı olarak herhangi bir şeyi istemek, çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamına gelir. Bu mübarek günün hürmetine yapılabilecek birçok ibadet bulunmaktadır. Haberimizin devamından Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun yanıtına ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz...