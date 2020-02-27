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Resimli mesajları ve sözleri burada! En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinize hayırlı Cumalar dileyin...

Müslümanlar için bir bayram günü olan yeni bir gününe daha eriştik. Her Cuma gününde olduğu gibi, milyonlarca vatandaş camileri dolduracak ve eller semaya kaldırılacak. Öte yandan sevdiklerinin de Cuma gününü tebrik etmek için, resimli Cuma mesajları sözlerini araştırıyorlar. Haberimizde, en güzel resimli Cuma mesajları sözlerine erişebilirsiniz. İşte, resimli Cuma mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 01:52 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinize hayırlı Cumalar dileyin...

İslam alemi, yeni bir gününe erişmenin huzurunu yaşıyor. Bugün Müslümanlar, Cuma namazı için camileri dolduracak ve dualar edecek. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra, yakınlaırnın hatrını sormak ve onları hatırladığını göstermek için, Cuma mesajları gönderilecek. Bu nedenle resimli cuma mesajları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. sabah.com.tr olarak, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. Buradan seçeceğiniz Cuma mesajları ve sözlerini Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdikleirnize gönderebilirsiniz. İşte, 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri...

'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI

Haberimizde ilerleyerek, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini seçebilir ve paylaşabilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinize hayırlı Cumalar dileyin...
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