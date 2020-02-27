Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinize hayırlı Cumalar dileyin...

İslam alemi, yeni bir Cuma gününe erişmenin huzurunu yaşıyor. Bugün Müslümanlar, Cuma namazı için camileri dolduracak ve dualar edecek. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra, yakınlaırnın hatrını sormak ve onları hatırladığını göstermek için, Cuma mesajları gönderilecek. Bu nedenle resimli cuma mesajları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. sabah.com.tr olarak, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. Buradan seçeceğiniz Cuma mesajları ve sözlerini Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdikleirnize gönderebilirsiniz. İşte, 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri...

'HAYIRLI CUMALAR' MESAJLARI

Haberimizde ilerleyerek, en güzel resimli Cuma mesajları ve sözlerini seçebilir ve paylaşabilirsiniz.