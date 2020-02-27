Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > En güzel resimli Regaip Kandil mesajları ve sözleri burada! 2020 kandil mesajı ile sevdiklerinize hayırlı kandiller dileyin

En güzel resimli mesajları ve sözleri burada! 2020 kandil mesajı ile sevdiklerinize hayırlı kandiller dileyin

2020 yılına girmemizle birlikte bu seneki dini günler ve tarihler de merak konusu oldu. Bu yılın ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. işleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre Regaip kandili yarın. Regaip kandilin gelmesiyle birlikte resimli da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde en güzel resimli kandil mesajları ve sözlerini sizin için derledik. Seçeceğiniz resimli Regaip Kandili mesajı veya sözlerini WhatsApp SMS ya da MMS yolu ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.İşten güzel hayırlı kandiller mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 27.2.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 07:16 ABONE OL
En güzel resimli Regaip Kandil mesajları ve sözleri burada! 2020 kandil mesajı ile sevdiklerinize hayırlı kandiller dileyin

Yeni yıla girmemizin ardından bu sene içerisinde yer alan önemli dini günler ve tarihlerde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İlk olarak İslam âlemi Regaip kandilini idrak edecek. 27 Şubat 2020 tarihinde mübarek Regaip kandilini idrak edeceğiz. Kandilin yaklaşması ile birlikte vatandaşlardan sevdiklerinin bu mübarek gününü tebrik etmek için resimli kandil mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Biz de sabah com tr olarak en güzel resimli regaip kandil mesajları ve sözlerini haberimize derledik. Buradan istediğiniz resimli kandil mesajını seçip sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI BURADA!

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri...

Resimli Regaip Kandil mesajı ve sözleri: En güzel 2020 kandil mesajları ile hayırlı kandiller!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En güzel resimli Regaip Kandil mesajları ve sözleri burada! 2020 kandil mesajı ile sevdiklerinize hayırlı kandiller dileyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN