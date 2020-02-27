Sarıkamış şehitleri anıldı

ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

Kağıthane Belediyesi, 1914'te Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan Mehmetçikleri anmak için bir program düzenledi. Gültepe Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan anma programında sanatçılar Recep Ergül, Ercan Şimşekoğlu, Gökmen Dursunoğlu, Selahattin Akarsu, Salih Turhan, Arzu Akça ve Amir Ateş gibi isimler en sevilen eserleriyle sahne aldı. Özel film gösterimi ve ezgilerin ardından kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas da Sarıkamış Harekatı'nı konu alan özel bir kum sanatı gösterimi sergiledi. Programın sonunda Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sanatçılarla birlikte Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.