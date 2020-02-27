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Haberi: ’da kuma olmayı kabul etmeyen evli kadının kafasını taşla ezdi! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

’da yaşanan olay ajanslar tarafından olarak geçildi. 21 Şubat günü uçurumdan atıldıktan sonra kafası taşla ezilerek öldürülen Zeliha Armağan cinayetiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana eşiyle problem yaşayan ve bu nedenle sürekli Şanlıurfa’ya gelip giden genç kadının en son Şanlıurfa’ya gittiğinde evli olan amcasının oğlu Osman Ç.’nin (30) kendisini çocukluğundan bu yana sevdiğini söylediği ve "Eşinden ayrıl, ben seni ikinci eş olarak alırım" dediği ortaya çıktı. Olay gününü anlatan katil zanlısı iğrenç ifadelerde bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.2.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 12:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Adana’da kuma olmayı kabul etmeyen evli kadının kafasını taşla ezdi! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

'da çocuklarının gözü önünde kafası taşla ezilerek öldürülen Zeliha Armağan cinayetiyle ilgili detayları gelmeye devam ediyor. Zeliha Armağan, 6 yıl önce 15 bin lira başlık parası karşılığında Afyonkarahisar'da M.A. isimli kişiyle evlendirildiği, bu evlilikten de biri kız iki çocuğu olduğu öğrenildi. 2019 yılından bu yana eşiyle problem yaşadığı öğrenilen Armağan'ın bu nedenle sürekli ailesinin yanına Şanlıurfa'ya geldiği ve burada amcasının oğlu Osman Ç. tarafından tacize mağruz kaldığı ortaya çıktı. Osman Ç. kendisini çocukluktan beri sevdiğini ve Zeliha'ya 'eşinden ayrıl ben seni ikinci eş olarak alırım' dediği öğrenildi.

Korkunç olayla ilgili ortaya atılan taciz iddiası ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

OSMAN Ç.'NİN KAN DONDURAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Adana 'da 21 Şubat günü evli ve 3 çocuk annesi Zeliha Armağan'ın kafasını taşla ezerek öldüren Osman Ç.'nin kan donduran ifadesi ortaya çıktı.

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Son Dakika Haberi: Adana’da kuma olmayı kabul etmeyen evli kadının kafasını taşla ezdi! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
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