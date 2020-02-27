Son Dakika Haberi: Adana’da kuma olmayı kabul etmeyen evli kadının kafasını taşla ezdi! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Adana'da çocuklarının gözü önünde kafası taşla ezilerek öldürülen Zeliha Armağan cinayetiyle ilgili son dakika detayları gelmeye devam ediyor. Zeliha Armağan, 6 yıl önce 15 bin lira başlık parası karşılığında Afyonkarahisar'da M.A. isimli kişiyle evlendirildiği, bu evlilikten de biri kız iki çocuğu olduğu öğrenildi. 2019 yılından bu yana eşiyle problem yaşadığı öğrenilen Armağan'ın bu nedenle sürekli ailesinin yanına Şanlıurfa'ya geldiği ve burada amcasının oğlu Osman Ç. tarafından tacize mağruz kaldığı ortaya çıktı. Osman Ç. kendisini çocukluktan beri sevdiğini ve Zeliha'ya 'eşinden ayrıl ben seni ikinci eş olarak alırım' dediği öğrenildi.

Korkunç olayla ilgili ortaya atılan taciz iddiası ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

OSMAN Ç.'NİN KAN DONDURAN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Adana Pozantı'da 21 Şubat günü evli ve 3 çocuk annesi Zeliha Armağan'ın kafasını taşla ezerek öldüren Osman Ç.'nin kan donduran ifadesi ortaya çıktı.