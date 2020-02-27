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Son Dakika Haberi: Cinsel organını keserek etti… Polisler korkunç manzarayla karşılaştı!

’nin derince ilçesinden dehşet verici bir son dakika haberi geldi. İsmail adındaki yaşlı adamdan bir süre haber Alamayan yakınları Kontrol etmek için adamın yaşadığı eve gittiler. Küçük buraya giden yakınları yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştılar. Olay yerinde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri de dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. 75 yaşındaki yaşlı adamın cinsel organını keserek ettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberini ilişkin kan donduran detaylar...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 21:27 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Cinsel organını keserek intihar etti… Polisler korkunç manzarayla karşılaştı!

'den kan donduran bir son dakika haberi geldi. İddiaya göre 75 yaşındaki bir adam, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Bu sağlık sorunlarının, bazı cinsel organ hastalıkları olduğu iddia edildi. İsmail U.'nun yakınları, bir süre kendisinden haber alamayınca evine gittiler ve korkunç görüntü ile karşılaştılar. Derince ilçesinde İsmail U. (75), eşi ve oğlu tarafından evinde cinsel organında, boğazında ve bileklerinde kesiklerle ölü bulundu. İsmail U.'nun bir süredir cinsel organından kaynaklı sorunlar yaşadığı ve bu nedenle ettiği değerlendirildi.

OLAY YAŞLI ADAMIN EVİNDE YAŞANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içinde İsmail U.'ya ulaşamayan eşi ve oğlu eve geldi. İsmail U.'yu kanlar içinde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İşte dehşet verici olayın ayıntıları...

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Son Dakika Haberi: Cinsel organını keserek intihar etti… Polisler korkunç manzarayla karşılaştı!
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