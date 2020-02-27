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Son dakika haberi: bulunmuştu! Pendik'teki cinsel saldırıya tutuklama

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde 'te 18 yaşındaki bulunan Muzaffer D. polisin titiz çalışması sonucunda yakalanmıştı. Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 18:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu! Pendik'teki cinsel saldırıya tutuklama

Pendik'te 24 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Muzaffer D'nin işlemleri tamamlandı.

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Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Muzaffer D. ifadesinin alınmasının ardından "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Muzaffer D'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda 10 yıldır sokaklarda yatıp kalktığını, şikayetçi kadına adres sorduğunu, daha sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu! Pendik'teki cinsel saldırıya tutuklama
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