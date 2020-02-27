SON DAKİKA - Macera olsun diye evden çıkan Ispartalı kızların itirafları çok konuşulacak! Canlı yayında ortaya çıktı; sosyal medya...

Son dakika haberi... Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, kayıp dosyalar teker teker aydınlatılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, programın bugün ekrana gelen son bölümünde, Isparta'da evlerinden kaçan ve İzmir Konak'ta bulunan üç liseli genç kızın konusuna değinildi. Müge Anlı'nın duyurduğu konu neticesinde, Denizli ve İzmir emniyetleri harekete geçmişti. Öyle ki, kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri ve burada otostop çektiklerine ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Daha sonra gelen ihbarlar, yanlarında para bulunmayan ve kalacak yerleri olmayan Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın İzmir'de olduğunu belirlemişti. Üç liseli kız, İzmir Konak'ta bulunurken ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü.

MACERA İÇİN EVDEN KAÇAN LİSELİ KIZLAR BAKIN NE YAPMIŞLAR!

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı, kızların annelerini stüdyoda ağırladı. Müjdeli haberi bir kez de stüdyoda milyonlar önünde aktaran ünlü sunucu, kızların bulunmasını sağlayan izleyicisi Fazıl Yavaş'ı da ağırladı. Programın sıkı takipçilerinden olduğunu belirten Fazıl Bey, kızları bulma hikayesine değindi. Öte yandan, Müge Anlı, bir izleyicisinin gönderdiği fotoğrafı ekranlara getirirken kızların İzmir'de bulundukları sırada neler yaptığını da anlattı. Bu sırada ekranları başında olan milyonlar ve stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı!

İşte, 26 Şubat Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;