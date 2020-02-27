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Son dakika: 'da fırtına etkisini artırıyor! Gece böyle gündüze döndü

Son dakika haberi: genelinde etkili olan Lodos akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Çakan şimşekler karanlığı aydınlatırken yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 21:11 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor! Gece böyle gündüze döndü

İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos bugün de devam etti. Anadolu yakasında akşam saatlerinde lodosun yerini sağanak yağış aldı. Kadıköy'de bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aralıklarla çakan şimşekler nedeniyle akşamın karanlığı aydınlandı.

Silivri'de fırtına ve yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve sahil kordon boyunda yer yer su birikintileri oluştu. Fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar yürümekte zor anlar yaşadı. Sürücüler ise zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Son dakika: İstanbul'da fırtına etkisini artırıyor! Gece böyle gündüze döndü
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