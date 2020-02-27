Son dakika: İstanbul'da mide bulandıran olay! Metrodan çıkan kızın arkasından mastürbasyon yaptı...

MİDE BULANDIRAN SON DAKİKA OLAYI KAMERADA
İstanbul Pendik'te yaşanan olay akıllara durgunluk veren türden. Evine gitmek üzere metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden çıkan başörtülü genç kızın hemen arkasındaki sapık, genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı. Genç kız, merdivenlerin sonuna geldiği sırada durumu fark edip sapığa tepki gösterdi. Rezil adam, panikle yukarı doğru çıkan merdivenlerden koşarak aşağı indi.
Son dakika! İstanbul Pendik'te başörtülü kızın arkasında mastürbasyon yapan sapık kamerada | Video
SAPIK ADAM PANİKLE KAÇTI
Olay anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşlara dahi aldırış etmeyen sapık yürüyen merdivenlerdeki başörtülü genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı. Genç kız durumu fark edip tepki gösterince, sapık adam, yürüyen merdivenin tersi yönde aşağı doğru kaçtı..