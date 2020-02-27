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Son dakika: Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca 4 öğrenci yaralandı...

Dün İstanbul 'de facianın eşiğinden dönüldü! Direksiyon başındaki servis sürücüsü fenalaşınca araç hakimiyetini kaybettti. Servis park halindeki araçlara çarparak durdu. Olayda 4 öğrenci yaralanırken kaza anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:27 ABONE OL
Son dakika: Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca 4 öğrenci yaralandı...

İstanbul'da korkun dolu anlar. Öğrenci taşıyan servisin sürücüsü fenalaşınca araç hakimiyetini kaybetti ve park halindeki 1'i kamyonet 4 otomobile çarparak durabildi. Kazada 4 öğrenci yaralandı.

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Kaza dün saat 17.15 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. Okul servis minibüsü sürücüsü Sadi Gül, henüz bilinmeyen nedenle seyir halindeyken fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Servis minibüsü park halinde bulunan biri kamyonet 4 araca çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü ve 4 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücüler yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazayı gören bir kadın, "Şoförün eli ayağı titriyordu, su getirdim. Aracın içinde 4 tane öğrenci vardı" dedi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

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Son dakika: Servis sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca 4 öğrenci yaralandı...
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